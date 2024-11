Il capitano della nazionale italiana non se la passa bene nella sua squadra di club ed il suo futuro al momento è un rebus. La questione che riguarda il futuro dell’ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, sta alimentando ferventi discussioni. Tra voci di mercato ed intrecci internazionali ci troviamo di fronte a una vicenda che potrebbe riservare sorprese inaspettate non appena si riaprirà il calciomercato. Un destino lontano da Parigi Il portiere italiano, attualmente al Paris Saint-Germain, sembra potersi allontanare dalla capitale francese. Le prestazioni di Donnarumma non hanno convinto a pieno l’allenatore Luis Enrique, il che alimenta le voci su un possibile cambio di guardia fra i pali del club parigino. L’obiettivo Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il tecnico sembrerebbe orientarsi verso Jan Oblak dell’Atletico Madrid, un portiere di calibro internazionale che potrebbe sostituire l’italiano. Come stanno le cose L’Inter sta monitorando la situazione con particolare interesse, conscia di […]

