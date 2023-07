La Salernitana sembrerebbe essere parecchio interessata a Yacine Adli. Il centrocampista del Milan, però, avrebbe altre idee

Yacine Adli è finito nel mirino della Salernitana. Il club campano sarebbe interessato ad acquisire il cartellino del centrocampista del Milan.

Tuttavia, come riferisce il giornalista Daniele Longo su Twitter, il francese avrebbe ben altri piani per il suo futuro: vuole restare in rossonero e dimostrare a Stefano Pioli di poter essere utile nel corso della prossima stagione.

