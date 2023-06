Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo anche sulle cessioni. In tal senso possibile decisione a sorpresa su Adli?

Il Milan si sta muovendo in vista del calciomercato estivo anche sulle cessioni. In tal senso possibile decisione a sorpresa su Adli?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club sta valutando non solo la cessione in prestito ma anche quella a titolo definitivo. Per il centrocampista si è mossa la Salernitana

The post Adli Milan: possibile decisione a sorpresa del club per il giocatore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG