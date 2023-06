Nel giorno della scomparsa di Berlusconi, Thiago Silva a voluto ricordare l’ex presidente del Milan ai microfoni di TMW

«Mi ha mostrato la sua grande e immensa passione per il Milan, insegnandomi cosa volesse dire essere milanista. E’ per me un ricordo bello, importante e… Forza Milan, sempre»

ARRIVO AL MILAN

«Fu Leonardo a negoziare tutto ma il Presidente Berlusconi e Galliani mi aiutarono a capire che cosa fosse davvero il Milan. Il loro amore per il club mi fece capire che non potevo sbagliare»

ANEDDOTO DERBY

«Le racconto un aneddoto. Lo incontrammo il giorno prima di un derby contro l’Inter. Un giocatore della rosa, quella settimana, fece una festa e Silvio andò a Milanello. Pensavamo che sarebbe finito tutto, per lui, per tutti noi ma… Si rivolse al nostro compagno di squadra e disse ‘se la prossima volta non mi inviti alla festa, sei fuori dal Milan”. E sa come andò? Il giorno dopo… Vincemmo il derby»

