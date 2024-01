La tribuna, il campo visto con il contagocce poi la svolta: la scelta di non lasciare i rossoneri, il cambio ruolo e la fiducia di Pioli: così è cambiato il futuro di Adli al Milan

Yacine Adli sta vincendo la sua personale scommessa al Milan. Chi lo avrebbe detto, forse nemmeno il più ottimista. Al suo arrivo in rossonero, già dalle prime uscite della squadra in amichevole sembrava aver conquistato tutti, Pioli compreso, salvo poi vedere il campo solo contro il Verona, poi per il resto solo panchine. Da lì le voci di una partenza a gennaio, smentite dalla permanenza del centrocampista che è arrivato fino all’estate 2023 pur confermando lo status da panchinaro.

A giugno però qualcosa è cambiato, Adli si è rimesso in discussione forte del suo amore per i colori rossoneri, il confronto con Pioli e la decisione di cambiare ruolo, lì davanti la difesa. Complice anche qualche assenza nel reparto e la mancanza di Bennacer prima per il recupero dall’infortunio poi per la Coppa d’Africa si è ritagliato il suo spazio, scaldando sempre di più il cuore dei tifosi.

L’apoteosi e la ciliegina sulla torta. Con un solo gol, alla Roma ha trovato la gioia, tanto desiderata, della prima rete in rossonero e risposto a chi dopo la partenza di Krunic chiedeva un sostituto sul mercato. Esultanza liberatoria e cuore rivolto alla sua gente. Al momento del cambio la meritata consacrazione: standing ovation del pubblico e Pioli che prima gli dà una pacca sulla schiena, poi calcia una bottiglietta d’acqua vicino alla panchina come a dire, era ora di una prestazione così.

Lungi da entusiasmi troppo precoci, ci si limita a dire che Adli ha dato una risposta e acceso la fiammella che se alimentata e trasformata in fuoco potrebbe seriamente cambiare i piani suoi e del calciomercato Milan. I soldi del club sarebbero investiti su un ultimo colpo in difesa (piace Buongiorno) e lui avrebbe il tempo di mettere in difficoltà Pioli nelle scelte anche al ritorno di Bennacer.

