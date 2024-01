Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan sulla Roma: rossoneri saldi al terzo posto

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha analizzato Milan-Roma:

PAROLE – «Il Milan c’è, la Roma no: nel big match della domenica, un bel Milan fa la partita e le occasioni: segna Adli con un sinistro angolato, il 2-0 è il tap-in di testa di Giroud, Con il 2-1 di Paredes (rigore per fallo su Pellegrini) la Roma riapre il match, Pioli si copre con il 3-5-2 e il gran gol di Theo la chiude. La Roma che esce ancora sconfitta, dimostra una grande fragilità, insicura in difesa e poco incisiva in attacco, mentre il Milan si conferma in crescita di gioco e di risultati ed è saldo al terzo posto, +8 sulla Fiorentina».

