Adriano, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del possibile arrivo di Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico del Brasile.

PAROLE – «La Seleçao non sta facendo troppo bene, cambiamo troppi giocatori e non riusciamo ad avere un gioco fisso. Ancelotti è un bell’allenatore per la nazionale, sarebbe bellissimo vederlo sulla nostra panchina. Brasile senza Neymar? È un casino, senza di lui perdi il 50%. Però ci sono altri giocatori. Con lui, al Mondiale del 2026 partiamo per vincere. Qualche attaccante forte del Brasile da segnalare? Per me Gabigol sarebbe buono per la nazionale, ha esperienza rispetto ad altri attaccanti giovani. Può fare benissimo».

