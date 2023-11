Francesco Totti, ex giocatore della Roma, ha parlato alla Bobo Tv di un suo possibile ritorno in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Rispondo sempre la stessa cosa, i matrimoni si fanno in due. Non c’è volontà dall’altra parte, stop alle telefonate. Ma se serve io ci sono sempre, per la Roma darò tutto come ho sempre fatto. Vincendo con la Lazio andavi quarto. Gli attaccanti della Roma non hanno tirato in porta, solo Karsdorp nei primi 5 minuti. La Roma è attrezzata per giocare meglio, ed è strutturata per arrivare nelle prime quattro, dopo tantissimi anni è il momento di tornare in Champions».

