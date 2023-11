Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dello screzio in partita con il giovane Yamal

PAROLE – «Onestamente non c’è molto da dire perché è stato un incidente totale. Per quanto riguarda il mio rapporto con lui, l’ho aiutato tante volte e gli ho dato consigli, anche in questa partita. Va bene dire o gridare qualcosa in campo. Tutta questa situazione è un incidente totale e non ha alcuna interpretazione o significato».

