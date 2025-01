Affare in chiusura, il Milan piazza il grande colpo: ecco come cambia tatticamente la squadra con il suo arrivo

Affare in chiusura, il Milan chiude il grande colpo. Piovono conferme, ecco cambia tatticamente la squadra con il suo arrivo.

Il Milan è ormai a un passo dal concludere il grande colpo di mercato. Pochi dubbi restano, il giocatore sarà rossonero. La vigilia di Juve-Milan, partita che accenderà i riflettori sullo Juventus Stadium, si carica di un’attesa doppia: per il match e per il mercato. Infatti, il Milan sembra pronto a battere il primo grande colpo di questa finestra invernale.

L’affare è ormai praticamente definito. Conceicao, pur evitando di parlarne direttamente in conferenza stampa, ha lasciato intendere che l’operazione è in fase di chiusura. I contatti con il giocatore e la sua squadra sono incessanti, e la firma sembra questione di ore. Un acquisto di valore internazionale che darà sicuramente nuova forza alla squadra.

Affare in chiusura, come cambia tatticamente ora il Milan?

Tatticamente, l’arrivo di questo giocatore potrebbe portare un cambiamento significativo nel gioco del Milan. Con il suo profilo, la squadra rossonera potrà guadagnare in qualità, velocità e profondità, migliorando sia in fase difensiva che offensiva. Il profilo è senza dubbio di spicco, ideale diremmo per le caratteristiche richieste da Conceicao. Il suo approdo a Milanello potrà quindi rivelarsi fondamentale per apportare alcune modifiche, alcune di queste già analizzate nel recente passato.

C’è il colpo del Milan: ecco l’impatto sulla squadra da un punto di vista tattico

In un contesto calcistico sempre più dinamico e caratterizzato da sorprendenti passaggi di giocatori da una lega all’altra, il Milan si appresta ad accogliere uno dei giocatori più versatili del panorama internazionale. La notizia che sta tenendo banco nelle ultime ore riguarda l’avanzamento delle trattative tra il club rossonero e Kyle Walker, esterno inglese in forza al Manchester City. Con un accordo che prevede un contratto biennale del valore di 8 milioni netti totali, Walker si appresta a intraprendere la sua prima esperienza nel campionato di Serie A, dimostrando come il mercato sia sempre pervaso da trattative inaspettate e colpi di scena. La presenza di Walker nel pacchetto arretrato del Milan introdurrebbe una maggiore stabilità e versatilità, permettendo a Conceição di variare la formazione a seconda delle necessità e degli avversari. In una possibile formazione con modulo 4-2-3-1, Walker potrebbe figurare come vertice basso della difesa al fianco di Tomori, permettendo a giocatori come Emerson Royal o Jimenez di svolgere un ruolo più avanzato sulla fascia. Viceversa, optando per un modulo più offensivo come il 3-4-3, Walker potrebbe contribuire a creare una solida base difensiva insieme a Gabbia e Tomori, lasciando maggiore libertà a Theo Hernandez e agli altri elementi offensivi.

La conferma al grande colpo rossonero

Negli ultimi minuti, tre esperti di calciomercato – Matteo Moretto, Fabrizio Romano e Loic Tanzi di ‘L’Équipe’ – hanno confermato la stessa notizia: il Milan sarebbe vicinissimo a chiudere per Kyle Walker. Secondo le indiscrezioni, nelle prossime ore sono previsti ulteriori colloqui per definire il trasferimento. Il contratto proposto sarebbe fino al 2027, con il giocatore che sta risolvendo il contratto con il Manchester City, facendo pensare a un trasferimento a titolo definitivo.

