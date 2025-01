Sì al Milan solo rimandato? Il grande bomber può arrivare a giugno: svelato il piano ambizioso del club

Sì al Milan solo rimandato? I rossoneri sembrano essere molto forti sul bomber di caratura internazionale per giugno, con un piano ambizioso.

Il Milan ha ripreso a correre, e lo sta facendo con grande determinazione. L’arrivo di Conceicao sulla panchina rossonera ha ridato slancio all’entusiasmo, sia all’interno di Milanello che tra i tifosi. La vittoria in Supercoppa ha dato morale, e la prestazione convincente a Como ha ulteriormente rafforzato la fiducia, sebbene il gioco sia ancora in fase di sviluppo. L’aspetto più positivo, però, è la risposta della squadra in termini di carattere, soprattutto dopo il vantaggio iniziale dei comaschi.

Anche sul mercato il Milan sta lavorando intensamente, con piani ambiziosi per il futuro. La società sta cercando di costruire una rosa ancora più competitiva, puntando su acquisti di qualità. I nomi sono decisamente importanti e i profili di altissimo livello. Uno su tutti però sembra spiccare.

Il grande bomber “pronto” a dire sì a giugno

Nel mirino c’è un grande bomber, che non arriverà a gennaio ma che potrebbe rappresentare il primo grande colpo per la sessione estiva. Il Milan sembra essere in prima linea per assicurarsi questo talento, e le aspettative sono alte. Il nome sta letteralmente catalizzando le attenzioni di altri top club internazionali ma il Milan, con in testa Ibrahimovic, potrebbe seriamente considerare di anticipare la folta concorrenza con un’offerta davvero importante. I rossoneri ci sono e sono pronti alla contesa.

No a gennaio, ma a giugno….

Nella costellazione calcistica europea, la corsa per accaparrarsi le punte più promettenti del panorama si annuncia frenetica, catalizzando l’attenzione di club blasonati alla ricerca del talento capace di fare la differenza. Tra questi, emerge prepotentemente il nome di Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia, che con le sue prestazioni sta attirando gli sguardi dei grandi d’Europa. Nonostante le sirene di mercato, l’entourage del giovane Sesko ha chiarito la sua posizione, respingendo l’idea di un trasferimento nella sessione invernale di mercato. Sia l’agente del giocatore, Elvis Basanovic, sia il suo allenatore, Marco Rose, hanno espresso con fermezza la permanenza del centravanti al Lipsia, allontanando le speculazioni di un suo possibile addio immediato. Tra i club maggiormente interessati, l’Arsenal si posiziona in prima linea per Sesko, soprattutto in seguito all’infortunio di Gabriel Jesus. L’allenatore Arteta vede nel giovane sloveno il profilo ideale per rinforzare l’attacco dei Gunners nella prossima estate. Tuttavia, il Milan, che segue Sesko da tempo, non intende certo restare a guardare e conta di giocarsi le sue carte nella corsa all’ingaggio del talento del Lipsia. La competizione sul mercato estivo – scrive Calciomercato.com – si preannuncia accesa per Benjamin Sesko: club di calibro internazionale come Arsenal, Manchester United, Tottenham, Milan, PSG, Real Madrid e Juventus sono tutte alla disperata ricerca di nuovi talenti offensivi. In questa sfida al miglior offerente, solo il futuro dirà quale squadra riuscirà ad assicurarsi le prestazioni di uno degli attaccanti giovani più promettenti d’Europa.

Le cifre di un predestinato

Con 13 reti segnate e 3 assist forniti in 25 incontri disputati, Sesko si è imposto come uno degli attaccanti più interessanti ed efficaci della sua generazione. Le sue qualità tecniche, unite a un imponente fisico, lo rendono versatile e pericoloso in varie fasi del gioco. La sua giovane età, soli 21 anni, non gli ha impedito di diventare un punto di riferimento nel suo ruolo. Questo ha spinto il Lipsia a blindarlo con un contratto sino al 2029, includendo una clausola rescissoria fissata a 65 milioni di euro, cifra raggiunta dopo un incremento progressivo a partire dai 50 milioni iniziali.

LEGGI ANCHE Barcellona “pronto” a far “tremare” il Milan, ma non per Leao: ecco il vero grande obiettivo dei blaugrana

Leggi l’articolo completo Sì al Milan solo rimandato? Il grande bomber può arrivare a giugno: svelato il piano ambizioso del club, su Notizie Milan.