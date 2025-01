Affare sfumato: il Milan ha deciso di rinunciare

Per una decina di giorni l’attaccante esterno del Manchester United pareva l’obbiettivo principe del mercato invernale del Milan. Ecco cosa ha fatto cambiare idea all’ambiente rossonero che a breve abbraccerà Kyle Walker

Secondo le ultime informazioni di Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, Marcus Rashford potrebbe essere al centro di nuovi contatti tra il Borussia Dortmund e il Manchester United nei prossimi giorni.

Il giocatore inglese continua a suscitare interesse a livello europeo, ma la sua destinazione è ancora incerta. Il Milan si è chiamato fuori nel momento in cui la scelta è caduta su Kyle Walker.

Priorità

Nel frattempo, il Milan ha, per forza di cose, abbandonato la pista che porta a Rashford data l’ impossibilità di tesserare più di un extra UE in questa sessione di mercato. Secondo le fonti, i rossoneri hanno deciso di concentrarsi su un altro obiettivo: Kyle Walker del Manchester City. L’esterno difensivo, uno dei migliori nel suo ruolo, nonostante la non più verde età, è diventato una priorità per la dirigenza milanista, che punta a rinforzare la propria difesa con un giocatore di esperienza internazionale; così come richiesto da Sergio Conceicao.

Il futuro di Rashford

La competizione per Rashford si sta evolvendo tra il Borussia Dortmund ed il Barcellona. Entrambe le squadre sono alla ricerca di rinforzi offensivi e vedono nell’inglese una risorsa fondamentale per le rispettive ambizioni. Tuttavia, i blaugrana sono condizionati dalla necessità di cedere Ansu Fati prima di poter formalizzare un’offerta per Rashford.

Milan, non solo Walker

Le priorità difensive sono state messe al primo posto da Sergio Conceicao che ha voluto un titolare sulla fascia destra capace di dare equilibrio a questo Milan. Ma non solo, si è preferito abbandonare la pista Rashford date anche la caratteristiche tecniche e la zona di campo occupata dal giocatore dello United. Il Milan e Conceicao credo o di essere abbastanza coperti sugli esterni e, offensivamente, se si farà qualcosa sarà per una punta centrale. Il nome delle ultime ore è quello di Jimenez del Feyenoord; una prima punta vecchio stile la cui valutazione si aggira però sui 40 milioni di euro.

Leggi l’articolo completo Affare sfumato: il Milan ha deciso di rinunciare, su Notizie Milan.