Milan, Champions lontana e liste da rispettare. Ecco l’unico modo per sbloccare il mercato

La situazione in campionato che potrebbe portare ad un grave danno economico per i rossoneri, unita alla necessità di rispettare certi parametri nella registrazione dei giocatori sta gravando sul mercato del Milan. C’ è solo un modo per muoversi in entrata.



Con la Champions League sempre più lontana e circa 50 milioni di euro di introiti che rischiano di sfumare, il Milan si trova a dover affrontare un calciomercato invernale condizionato dalla necessità di fare cassa.

La priorità, quindi, è vendere per finanziare le operazioni in entrata. La cessione di Fikayo Tomori alla Juventus per 25 milioni di euro più bonus è sfumata e quindi il Milan deve battere altre strade.

Per uno che entra, uno esce



Il Milan potrebbe cedere Strahinja Pavlović al Fenerbahçe per una cifra che copra l’investimento estivo fatto per il serbi e cioé almeno 18 milioni di euro. Con la partenza di Pavlovic, i rossoneri colmerebbero la casella vuota con Kyle Walker, che arriverebbe in prestito dal Manchester City con diritto di riscatto. Nonostante non sia un centrale, il giocatore potrebbe adattarsi al ruolo e fornire una soluzione economica per tappare il buco difensivo senza gravare troppo sul bilancio.

Cessioni necessarie



Per sbloccare il mercato, il Milan dovrà prima cedere Noah Okafor e Luka Jović, con il serbo che potrebbe andare via direzione Monaco, anche da svincolato. Con questi addii, il club punta ad acquistare un centrocampista e un attaccante versatile, con nomi come João Félix del Chelsea in cima alla lista. Per entrambi, però, sarà fondamentale che le trattative siano condotte con formule come il prestito con diritto di riscatto.

Regole di registrazione



Infine, il Milan potrebbe concentrarsi su giovani talenti per completare la rosa, come Warren Bondo del Monza o Lucas Gourna-Douath del RB Salisburgo. Questi acquisti, oltre a non gravare troppo sul bilancio, consentirebbero al club di rispettare le norme di registrazione in lista per il campionato che li vedrebbe quasi obbligati ad andare su di un Under 22. Finchè non ci sarà no cessioni, non arriverà nessuno insomma, trattativa Walker a parte.

