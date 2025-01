Chi è Santiago Gimenez, caratteristiche tecniche, gol in carriera

Il centravanti messicano del Feyenoord rientra in orbita Milan dopo le voci delle ultime sessioni di mercato. Bomber vecchio stile e dal mancino potente, ha uno score di alto livello e una storia interessante. Conosciamolo.

Santiago Gimenez è un giovane centravanti messicano, figlio d’arte di Christian Gimenez, ex calciatore argentino. Suo padre ha avuto una carriera importante con club come Boca Juniors, Independiente e Pachuca, ed è ora allenatore.

Santiago, invece, sta emergendo come una vera stella del calcio europeo, grazie alle sue prestazioni straordinarie con il Feyenoord. Corteggiato da molti club, tra cui il Milan, il Feyenoord si aspetta varie offerte per lui già a gennaio.

Chi è Santiago Gimenez: caratteristiche tecniche

Il classe 2001 si distingue per la sua potenza e fiuto del gol in attacco. Con una statura di 182 cm e un peso di 70 kg, è un giocatore fisico ma al contempo agile e mobile. La sua capacità di muoversi tra le linee e la potenza del suo tiro sono i suoi punti di forza. Nonostante non sia altissimo, è molto abile nel gioco aereo. Il suo piede preferito è il sinistro, con il quale ha realizzato la maggior parte dei suoi gol, mostrando grande freddezza sotto porta.

Chi è Santiago Gimenez: la carriera

Santiago inizia la sua carriera nelle giovanili del Cruz Azul, il club dove suo padre ha ricoperto ruoli importanti. Debutta in prima squadra nel 2017, e successivamente si afferma come titolare. Nel 2020 segna il primo dei suoi 21 gol in Liga MX, poi nel 2022 viene acquistato dal Feyenoord per 6 milioni di euro, andando subito a vincere l’Inter Eredivisie da assoluto protagonista. Da allora, le sue prestazioni sono state straordinarie, con 62 gol in 103 presenze col Feyenoord tra Eredivisie e competizioni internazionali.

Santiago Gimenez: futuro

Il suo rendimento ha attirato già da almeno due stagioni l’attenzione di molte squadre europee, con il Milan che sogna di portarlo in Italia. Nonostante la concorrenza agguerrita, Gimenez rappresenta uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico internazionale ed ha anche un passaporto italiano. Con la maglia del Messico, paese di cui ha acquisito la cittadinanza, ha già esordito nel 2021 e vanta numeri meno impressionanti con solo 4 reti in 32 presenze.

