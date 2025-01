Milan, Conceicao fa la conta per il decisivo match contro il Girona. Assenze sicure e la decisione su Pulisic

Dopo le recenti delusioni in campionato il Milan ha la grande opportunità di spianarsi la strada per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Mercoledì arriva a San Siro il Girona ma la situazione infermeria preoccupa.

Il Milan è chiamato a risollevarsi dopo la sconfitta contro la Juventus in campionato e concentrarsi sul prossimo impegno di Champions League.

Mercoledì, alle 21, i rossonero affronteranno il Girona a San Siro, una partita fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione. Nonostante la battuta d’arresto di Torino, c’è ottimismo sul recupero di alcuni giocatori importanti per questa sfida ed un dubbio fondamentale.

Assenze sicure

Il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze ormai certe. Saranno infatti indisponibili Loftus-Cheek, Chukwueze e Thiaw per infortunio, mentre Tomori è squalificato. Inoltre, Jimenez e Jovic non fanno parte della lista dei convocabili per la competizione europea, il che rende la situazione già di per sé al limite per Sergio Conceicao. Rimangono da monitorare le condizioni di Morata e Pulisic.

Morata recupera?

In particolare, sembra che Alvaro Morata, che ha accusato un leggero affaticamento muscolare durante la partita con il Como, possa essere disponibile per la gara contro il Girona. La sua presenza sarebbe un’ottima notizia per il Milan, vista la poca verve offensiva rossonera. I medici del club stanno monitorando le sue condizioni, e il giocatore sta seguendo un programma di recupero mirato che dovrebbe renderlo disponibile per mercoledì sera.

Dubbio Pulisic

Anche Christian Pulisic, uscito malconcio dalla trasferta contro il Como e assente nell’ultimo incontro di campionato contro la Juventus, sta cercando di tornare in forma. L’attaccante americano si è allenato a parte ieri, e oggi e domani saranno giornate decisive per valutare se potrà essere convocato per il match di Champions League. Il suo contributo è innegabilmente decisivo per questo Milan ma i recenti problemi fisici testimoniano un logorio che non va preso sotto gamba dallo staff rossonero.

