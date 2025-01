Milan, non solo Walker. Tra Joao Felix e Gimenez anche i contatti con lo United non terminano

Dopo la scelta del laterale inglese, il Milan tieni vive più piste subordinate alle cessioni. Se Joao Felix può arrivare in prestito è la questione centravanti a tenere banco. Il Feyenoord spara alto per Gimenez ma una mano potrebbe arrivare da Manchester, sponda United.

Il Milan è in cerca di rinforzi per la sua rincorsa alla Champions League, che si complica dopo la sconfitta contro la Juventus. La squadra rossonera, con soli 29 gol realizzati in Serie A, è distante dalla vetta e la necessità di rinforzare l’attacco è diventata una priorità.

Tra i nomi in auge c’è Joao Felix del Chelsea, il cui profilo piace molto a Sergio Conceiçao. L’idea sarebbe un prestito con diritto di riscatto intorno ai 35 milioni, con il giocatore portoghese che potrebbe portare freschezza e fantasia nel reparto offensivo.

Servono gol



In alternativa, il Milan sta seguendo da vicino Santiago Gimenez, giovane attaccante del Feyenoord. L’exploit nelle ultime due stagioni del 23enne messicano ha catturato l’attenzione del club rossonero già la scorsa estate, ma la priorità era stata data ad altri obiettivi. Se la cessione del difensore Strahinja Pavlovic andasse in porto, il Milan potrebbe disporre di un tesoretto da investire su Gimenez, il cui acquisto appare però difficile vista la poca convinzione degli olandesi di farlo partire a gennaio.

Uno c’è già

Il Milan è vicino a chiudere l’affare con Kyle Walker. Il terzino inglese del Manchester City è pronto a firmare per due anni e mezzo con un contratto che prevede un ingaggio totale di 9 milioni di euro. La trattativa è in fase finale con gli ultimi dettagli burocratici da sistemare tra l’ inglese ed il City e si attende la chiusura nei prossimi due giorni, con Walker che dovrebbe essere disponibile per la partita contro il Parma, il 26 gennaio.

Occasioni a Manchester

Zirkzee e Hojlund potrebbero aprire nuove opportunità verso l’ Italia ed il Milan ci può pensare. Continuano a circolare voci anche dal mercato inglese e de il Manchester United dovesse ingaggiare un nuovo centravanti, potrebbero liberarsi giocatori come Zirkzee o Hojlund. L’ olandese in particolare, che il Milan aveva cercato in estate, continua a essere monitorato, e la concorrenza della Juventus sembra ora venire meno grazie all’arrivo di Kolo Muani e alla permanenza di Vlahovic.

Leggi l’articolo completo Milan, non solo Walker. Tra Joao Felix e Gimenez anche i contatti con lo United non terminano, su Notizie Milan.