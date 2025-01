Quanti soldi ha RedBird? I conti del fondo a capo del Milan

Il fondo di investimenti RedBird, con a capo Gerry Cardinale, negli anni ha diversificato i suoi investimenti fino a diventare uno dei fondi più importanti al mondo. Conosciamo meglio la Holding, partecipazioni e conti alla mano.

RedBird Capital Partners, fondata nel 2014 a New York da Gerry Cardinale, è una delle principali società di gestione degli investimenti negli Stati Uniti. Con una visione orientata al lungo termine e un approccio imprenditoriale, RedBird ha consolidato una posizione di rilievo in vari settori, tra cui sport, tecnologia, media e telecomunicazioni, consumi e servizi finanziari.

Gestendo attualmente un capitale importante, la società ha attratto l’attenzione per i suoi investimenti strategici in alcune delle realtà più prominenti del panorama globale.

RedBird: visione imprenditoriale

RedBird Capital Partners non è solo una società di investimenti; è un’entità che punta a costruire aziende e ad apprezzare il capitale nel lungo periodo. Il suo fondatore, Gerry Cardinale, ex socio di Goldman Sachs, ha sviluppato una filosofia imprenditoriale che si concentra sull’acquisizione di aziende con un potenziale di crescita elevato, supportandole con un approccio manageriale mirato a ottimizzare le performance e a incrementare il valore nel tempo. Tra i membri di spicco di RedBird, lato Milan, figurano Paolo Scaroni, Senior Advisor, e Zlatan Ibrahimović, che riveste il ruolo di Operating Partner. La combinazione di esperienza finanziaria e visione sportiva ha reso RedBird un attore significativo in molti settori, ma è nel mondo dello sport che la società ha riscosso particolare successo.

Redbird: gli investimenti

Nel corso degli anni, RedBird ha effettuato una serie di investimenti strategici in alcune delle aziende e società più prestigiose al mondo. Un esempio emblematico è l’acquisizione, nel 2022, del Milan dal fondo statunitense Elliott per un valore di 1,2 miliardi di euro. Questo acquisto ha segnato l’ingresso in grande stile di RedBird nel mondo del calcio europeo, una mossa che ha suscitato grande interesse nel panorama sportivo internazionale. Ma RedBird aveva già avuto un’ esperienza nel calcio a queste latitudini ocn l’acquisto dell’85% delle azioni del Tolosa FC nel 2020, nonostante la retrocessione del club in Ligue 2. La scommessa di RedBird su un club con un potenziale di crescita è stata vincente, e la squadra ha successivamente dimostrato segni di miglioramento sotto la nuova proprietà. Nel 2023, RedBird ha ulteriormente ampliato il suo portafoglio con l’acquisto di una quota nella scuderia di Formula 1 Alpine, insieme a Ryan Reynolds. La mossa ha sottolineato la volontà della società di diversificare i suoi investimenti in vari settori, tra cui l’automobilismo e le media-tech.

RedBird: innovazione ed entertainment

Oltre agli investimenti sportivi, RedBird ha dimostrato una forte presenza anche nel settore dell’entertainment. Nel 2022, in collaborazione con gli attori Ben Affleck e Matt Damon, ha lanciato Artists Equity, uno studio indipendente che si propone di creare opportunità per i registi e di produrre progetti cinematografici di alto livello. L’obiettivo dello studio è produrre almeno cinque progetti all’anno, offrendo ai creatori un accesso maggiore alla partecipazione agli utili e amplificando la loro visione artistica. Nel 2023, RedBird ha co-fondato EverWonder Studio, un’ulteriore iniziativa destinata alla produzione di contenuti indipendenti. Questo studio si concentra su lungometraggi, documentari e serie non-fiction, con l’intenzione di sviluppare nuove proprietà intellettuali destinate a un pubblico globale. Questi progetti evidenziano l’approccio innovativo di RedBird, che non si limita a seguire le tendenze di mercato, ma cerca attivamente di influenzarle e di creare nuove opportunità per talenti e progetti di valore.

RedBird: le collaborazioni

Oltre agli investimenti diretti, RedBird ha sviluppato collaborazioni strategiche con alcuni dei più grandi nomi nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. Un esempio è la sua partecipazione nella Fenway Sports Group, che possiede i Boston Red Sox, il Liverpool FC e i Pittsburgh Penguins. La collaborazione con LeBron James attraverso la sua società SpringHill Co. ha consolidato la posizione di RedBird come uno degli investitori più influenti nel settore dell’entertainment e del marketing sportivo. La partnership con Dwayne Johnson nella XFL, una versione spettacolare del football americano, ha ulteriormente ampliato la portata di RedBird nell’ambito sportivo, mentre l’investimento nei New York Yankees e nella rete televisiva YES Network ha consolidato la sua presenza nel mondo dei media sportivi.

RedBird: Gerry Cardinale

Gerry Cardinale, con la sua esperienza ventennale in Goldman Sachs, ha costruito una carriera basata su una visione strategica e un approccio disciplinato agli investimenti. Con una laurea in Politics and Political Theory da Oxford e una Honours Degree da Harvard, Cardinale ha avuto un ruolo di primo piano nella creazione e crescita di RedBird, portando con sé una profonda conoscenza dei mercati finanziari e un grande spirito imprenditoriale. La sua leadership è stata determinante nel guidare RedBird attraverso un periodo di espansione internazionale, segnato da investimenti in settori strategici come lo sport, i media e l’intrattenimento. La sua capacità di attrarre collaborazioni con personalità di rilievo e di saper navigare con successo nel mondo del calcio europeo, nonostante le difficoltà iniziali, ha fatto di RedBird un punto di riferimento nel panorama degli investimenti.

RedBird: i conti in tasca

RedBird Capital Partners continua a crescere e a diversificare il suo portafoglio di investimenti che spaziano dallo sport all’entertainment, dai media alla tecnologia. La sua strategia a lungo termine, basata su un approccio imprenditoriale e un’attenta gestione del capitale, la rende una delle società più promettenti nel panorama globale degli investimenti. Per quanto riguarda i freddi numeri, RedBird gestisce attualmente un capitale di circa 10 miliardi di dollari, investiti da attori principali come per l’ acquisizione della storica Paramount da parte di Skydance. Il progetto di Gerry Cardinale, tra diversificazione e l’ abbraccio ad ampio spettro delle innovazioni tecnologiche, è un fondo mai statico e perennemente alla ricerca del rilancio, anche in ambito sportivo.

