Il procuratore di D’Ambrosio, Vincenzo Pisacane, ha svelato un retroscena di mercato riguardante il proprio assistito

Vincenzo Pisacane, agente dell’ex Inter Danilo D’Ambrosio, racconta a Radio Serie A un curioso retroscena di mercato riguardante il difensore.

LE PAROLE – «Lui è uno di quei calciatori che ha rifiutato di andare in Arabia Saudita, non ci è voluto andare. Aveva un’offerta da un club abbastanza importante ma ha rifiutato perchè voleva rimanere in Italia. Ha trovato la sua dimensione, ha scelto lui di andare a Monza, c’erano altri 3 club italiani che lo volevano. Lui ha scelto Monza perchè c’è Adriano Galliani, un’istituzione del calcio mondiale, e l’anno prima, quando con l’Inter aveva giocato contro il Monza, il gioco di Palladino l’aveva impressionato. Ha scelto Monza e ha fatto una scelta felice, è contentissimo e spera di andare ancora più su con il Monza e di giocare ancora qualche anno».

L’articolo Ag. D’Ambrosio: «Ha rifiutato l’Arabia per il Monza, ecco perché» proviene da Inter News 24.

