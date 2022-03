Il procuratore di Ciro Immobile, Alessandro Moggi, ha confermato il desiderio dell’attaccante di restare in biancoceleste.

Alessandro Moggi, agente dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, a Radio Marte ha fugato ogni dubbio sul centravanti della nazionale rivelando che il napoletano ama il suo club attuale e non si muoverà da lì. “Se Immobile vuole chiudere la carriera alla Lazio? Assolutamente sì, segno definitivo di attaccamento profondo al club”.

Claudio Lotito

“Resterà alla Lazio fino al termine della sua carriera. Il club ha fatto un gesto importantissimo legandosi a Ciro fino al 2026. Parliamo del più forte centravanti in Italia degli ultimi anni, numericamente ha fatto benissimo e ha vinto anche la Scarpa d’Oro. Immobile non venne al Napoli per via di Lapadula? Ormai è acqua passata”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG