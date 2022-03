L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha anticipato i temi del big match di domenica sera.

Il Mattino ha intervistato Alessandro Costacurta che ha parlato della lotta Scudetto e dell’incidenza dello scontro Napoli-Milan sulla suddetta; ecco le sue considerazioni. “Il solo fatto che ci sia una lotta con più squadre è una bella notizia per il campionato italiano”.

“Si pensava che l’Inter potesse ripetere il cammino della passata stagione, ma dopo anni abbiamo un campionato finalmente molto equilibrato. Non credo che cambierà molto se dovesse vincere una o l’altra tra Napoli e Milan, perché è un campionato nel quale le squadre non hanno la continuità per 6 o 7 vittorie di fila. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti“.

