Il manager Andres Blazquez del Genoa ha parlato del mancato ambientamento di Felipe Caicedo in Liguria.

Il dirigente del Genoa Andres Blazquez ha raccontato a TeleNord perché il centravanti ex Lazio Felipe Caicedo non si trovava bene in rossoblù; ecco le sue parole. “Non si è ambientato, non era molto contento di essere qui. Credo che la vecchia proprietà in estate abbia voluto portare giocatori importanti, ma forse troppo costosi. Lo ha fatto per creare una squadra esperta per fare un buon campionato“.

L’attaccante ora è in prestito all’Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi dove comunque sta trovando poco spazio. L’ecuadoriano, per ora non in buona condizione fisica, sicuramente non verrà riscattato dai nerazzurri al termine della stagione.

