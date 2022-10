Le parole di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani: «Che conta sulla fiducia di Allegri è normale, come tutti in rosa»

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sul suo assistito.

Come sta Daniele, fisicamente e mentalmente? Si aspettava più spazio in questo inizio di stagione?

«Daniele sta bene, si allena bene, è in forma. Quando è stato chiamato in causa, per una partita, ha fatto bene il suo lavoro. Per il resto il concetto è sempre quello, di allenarsi bene e far bene, essere affidabile e farsi trovare pronto quando viene chiamato. È questo il concetto fondamentale».

In ogni caso, sa di poter contare sulla fiducia di Allegri. Ha avuto rassicurazioni in questo senso?

«Che conta sulla fiducia di Allegri è normale, come tutti i calciatori in rosa, altrimenti non sarebbero lì e non starebbero lì per tanto tempo. Rassicurazioni non ce ne vogliono, ormai si conoscono da tanto tempo e il calciatore sa che cosa vuole l’allenatore da lui e l’allenatore sa che cosa può dare il calciatore. Non c’è bisogno di questo».

