Le parole dell’ex sampdoriano Thorsby: «Non ci andrei mai in squadre come Manchester City, Psg, è una questione di principio»

Marten Thorsby, ex calciatore della Sampdoria ora in forza all’Union Berlin, ha rilasciato un’intervista a Aftenposten, parlando di temi sociali, civili e ambientali, destinando alcune stoccate ad alcune importanti proprietà del mondo del calcio. Di seguito le sue parole.

«Non ci sarei mai andato e non ci andrei mai in squadre come Manchester City, Psg o Newcastle, è una questione di principio. Noi calciatori dobbiamo usare il potere che esiste nel calcio per influenzare e sensibilizzare le persone, siamo dei modelli».

