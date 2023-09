Il fratello e procuratore di Marko Arnautovic, Danijel, ha rivelato alcuni retroscena di mercato risalenti ai mesi scorsi.

Danijel Arnautovic ha ripercorso a ServusTV quanto accaduto a suo fratello Marko durante la sessione estiva di calciomercato. “Avevamo già parlato con due top club italiani. L’Inter in quel momento non era interessata. Il Bologna aveva rifiutato la proposta della Roma. Normale visto che non potevano trovare il sostituto”.

Marko Arnautovic

“In quel momento sembrava che Marko sarebbe rimasto al Bologna. Poi ho dato un’occhiata al mercato e ho visto che all’Inter serviva un altro attaccante. Ne aveva solo due. Ma non bastano quando si gioca la Champions League. Così ho scritto al direttore sportivo (Piero Ausilio, ndr): ‘So di cosa hai bisogno e ho quello di cui hai bisogno. l problema era che non rispondeva, anche se lo conosco da 14 anni e siamo amici. Ma poi mi ha chiamato e abbiamo chiarito tutto. Il Bologna poi ha accettato l’offerta perché l’Inter gioca in Champions, cosa positiva anche per il Bologna”.

