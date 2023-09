Ex Inter, Skriniar: «Voglio giocare regolarmente e dimostrare ai tifosi del Psg che cosa posso dare» Le parole del difensore

Dal ritiro della Nazionale slovacca, l’ex Inter, Milan Skriniar, ha parlato della sua nuova avventura con il Psg.

LE PAROLE- «Sono felice di godere di buona salute. Le prime partite di campionato non sono andate come ci aspettavamo, anche se il mister ci ha elogiato per la nostra prestazione. Le ultime due partite sono andate già in maniera fantastica, abbiamo segnato gol e creato più occasioni. Credo che continuerà così. Piano piano ci abituiamo con i nostri compagni, nascono nuove amicizie, abbiamo un allenatore fantastico. Per quanto mi riguarda personalmente, voglio giocare regolarmente e dimostrare ai tifosi che ho qualcosa da dare al club.»

L’articolo Ex Inter, Skriniar: «Voglio giocare regolarmente e dimostrare ai tifosi del Psg che cosa posso dare» proviene da Inter News 24.

