Agente Arthur: «Purtroppo non è nei piani di Allegri, speriamo in questo». Le parole dell’agente del brasiliano

Federico Pastorello, agente di Arthur, ha parlato così del futuro del giocatore della Juventus.

Le sue parole ai cronisti presenti nei pressi della sede Inter: «Dobbiamo trovare una soluzione, non rientra purtroppo nei piani tattici di Allegri, anche se c’è grande stima reciproca. Non rientra nei piani della Juventus. Dovremmo trovare un nuovo prestito, ma speriamo in una cessione a titolo definitivo».

