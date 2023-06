Bonucci choc, social scatenati: «Non lo auguriamo neanche ad Allegri». La reazione all’errore del difensore juventino

L’erroraccio di Leonardo Bonucci in Spagna-Italia non è stato perdonato dai social. Questi alcuni dei commenti di tifosi juventini e non.

Bonucci, nel 2023, non lo auguro nemmeno ad Allegri. — Andrea Lapeña (@andrelapegna) June 15, 2023

gattone a miami mentre si gode le figure di merda di bonucci in nazionale, ti amo papà pic.twitter.com/YO2pcEQZpv — giulia (@noviaderugge) June 15, 2023

Bonucci ma lo vuol capire che ormai è un ex giocatore, fa solo danni #ItaliaSpagna — Cris (@chicca3007) June 15, 2023

Leggo di una stronzata di Bonucci pic.twitter.com/hULpN4gyOg — Swaffle (@Swaffle_7) June 15, 2023

