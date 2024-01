Il procuratore di Tajon Buchanan Mike Senkowski ha raccontato come è nata la trattativa con i nerazzurri.

FcInter1908.it ha intervistato Mike Senkowski che ha parlato delle sensazioni di Tajon Buchanan arrivato da diversi giorni a Milano. “I primi contatti con l’Inter risalgono al Mondiale in Qatar, non ovviamente in forma concreta, ma già allora avevamo capito potesse essere un giocatore che si sarebbe potuto inserire alla perfezione nel sistema di gioco nerazzurro e quindi che l’eventuale trasferimento a Milano potesse calzare a pennello per Tajon. In realtà si trattava di conversazioni normali, le stesse che avevamo avuto anche con altri club importanti sparsi per il mondo. Certo, quando però ti chiama l’Inter è semplicemente bellissimo”.

Simone Inzaghi

Sul 3-5-2

“È perfetto per lui. Ha iniziato la sua carriera come attaccante e poi come esterno d’attacco. Dalla Syracuse University è passato alla MLS. Ha avuto come allenatore Bruce Arena, l’ex ct degli Usa e il coach lo ha fatto giocare da esterno. Nel Bruges poi ha dimostrato grande versatilità, proprio perché ha giocato come laterale, ma anche come terzino. Tajon è esplosivo nella fase d’attacco ed è migliorato molto anche in quella difensiva grazie al lavoro degli ultimi mesi. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto per giocare come quinto. È velocissimo e quando sei spettatore delle sue partite ti rendi conto come sappia inserirsi al meglio negli spazi usando la sua rapidità. È dinamico, è un piacere insomma vederlo all’opera”.

Le sue sensazioni

“Buchanan già non vede l’ora di cimentarsi a San Siro col supporto dei tifosi nerazzurri. Vuole che siano orgogliosi di lui. La passione dei sostenitori dell’Inter lo esalta. Tajon proverà giorno dopo giorno a sfruttare l’opportunità ricevuta, lavorando sodo. Sa che deve trovare la sua strada, deve comunque imparare, è questa la sua mentalità. Per rispondere poi alla sua domanda le dico che è rimasto impressionato da come i tifosi dell’Inter abbiano supportato la squadra. E non vede di provare personalmente queste sensazioni incredibili”.

L’articolo Agente Buchanan: “Primi contatti dopo il Mondiale, il 3-5-2 è perfetto per lui, vuole che i tifosi siano orgogliosi di lui” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG