Il Genoa ha deciso di utilizzare i Queen per annunciare il nuovo acquisto: Emil Bohinen. Il centrocampista arriva dalla Salernitana

«O mamma mia, here we go!». Il Genoa ha voluto utilizzare una parte del testo di Boemian Rhapsody per annunciare Bohinen come nuovo acquisto di questo calciomercato invernale. Di seguito anche la nota ufficiale del club rossoblù.

O mamma mia, 𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝗴𝗼! pic.twitter.com/80Gzoqt1nG — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 17, 2024

NOTA – «Prima presa di contatto con la nuova realtà per il centrocampista norvegese. Martedì l’arrivo sotto la Lanterna. Oggi visite mediche, formalizzazione del contratto e presentazione ai compagni. Emil Bohinen è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore norvegese, nato a Derby il 12/03/1999, arriva dalla Salernitana con la formula del prestito con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il centrocampista vanta 67 presenze e 9 reti con la maglia dello Stabæk, 12 presenze e 1 gol con il CSKA Mosca e 47 presenze in Serie A con la Salernitana. Benvenuto in rossoblù, Emil!».

