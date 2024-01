I nerazzurri anche in vista della prossima stagione cercheranno di realizzare diversi colpi a parametro zero.

L’Inter da quando Beppe Marotta si è aggiunto al già presente Piero Ausilio ha sempre prestato molta attenzione agli svincolati; questi per un club che non ha elevato potere di spesa possono essere una manna dal cielo. In vista della prossima stagione sono accostati all’Inter Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Due obiettivi

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito aggiorna le due situazioni partendo da un retroscena proprio su Mehdi Taremi: “Il discorso è semplice: l’Inter ci aveva provato lo scorso 10 agosto quando aveva deciso di prendere sia l’iraniano in scadenza con il Porto che Arnautovic, salvo poi virare su Sanchez per le richieste al rialzo del club lusitano”. L’iraniano nell’ultimo giorno di mercato della scorsa estate è stato ad un passo dal Milan: i rossoneri avevano l’accordo col Porto ma l’affare saltò a causa delle richieste dell’entourage dell’attaccante.

Piotr Zielinski

Gli scenari

“L’Inter poi ha ripreso a lavorare, addirittura lo scorso ottobre vi raccontammo che sarebbe stato un obiettivo a zero e non per gennaio, malgrado proiezioni in tal senso prive di grande fondamento perché fin qui i nerazzurri mai hanno pensato di prendere un altro attaccante a gennaio. Pronto un triennale (o due anni con opzione) da circa 3 milioni più bonus, la stessa cifra di ingaggio che l’Inter aveva stanziato ad agosto. Piotr più Mehdi: un ‘doppio zero’ che fa sempre più gola a Marotta e Ausilio. Ora che siamo in territorio non proibito, siamo alla definitiva accelerata”.

L’articolo Inter sempre più vicina a Taremi e Zielinski proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG