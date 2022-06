Il procuratore di Lautaro Martinez Alejandro Camaño ha confermato ancora una volta quanto il suo assistito sia contento di giocare nell’Inter.

Romelu Lukaku è arrivato a Milano stamattina pronto per riformare con Lautaro Martinez la coppia goal che ha fatto le fortune dell’Inter nella stagione 2021/22 chiusasi con lo Scudetto nerazzurro. Alejandro Camaño, il procuratore dell’argentino, alla Gazzetta dello Sport ha evidenziato la felicità del Toro.

Romelu Lukaku

“Con Lukaku sono legati, questo è evidente. Poi indossare questa maglia non è da tutti. È una cosa grande. Lautaro è felice a Milano, si sente protagonista, amato. E poi dovremmo andare via per cosa? Per dove? Siamo già al top…“. Nel frattempo oggi è il giorno delle visite mediche anche di Kristjan Asllani.

