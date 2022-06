Era nell’aria ma adesso è ufficiale: il club ligure cambierà allenatore per differenze di vedute con la dirigenza.

Lo Spezia cambierà tecnico nonostante la salvezza raggiunta: la proprietà e Thiago Motta non avevano risolto i dissidi manifestatisi nel corso della stagione. L’italo-brasiliano infatti ha rischiato l’esonero anche a stagione in corso, non è bastato neanche essere eletto allenatore del mese di gennaio per conservare la panchina.

Ecco il comunicato del club: “Spezia Calcio comunica di aver raggiunto un accordo circa i termini della risoluzione consensuale dei contratti dell’allenatore Thiago Motta e del suo staff tecnico. A tutti loro va il ringraziamento del club per i risultati raggiunti”. Il successore dell’ex giocatore dell’Inter sarà l’ex Udinese Luca Gotti.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG