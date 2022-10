A Tyc Sports, parla l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano che parla così del suo assistito attaccante dell’Inter.

Ecco cosa dice l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano che parla a Tyc Sports della situazione dell’argentino punta dell’Inter: “Lautaro è tra i primi 10 giocatori al mondo e anche se ho molte chiamate, ha due priorità entro la fine dell’anno: l’Inter e la Nazionale. È maturo, con una bella famiglia che lo accompagna, con un clima di tranquillità che è sempre importante. Si sente amato da italiani e argentini.“

Lautaro Martinez

Conclude così l’agente Alejandro Camano: “In futuro può succedere di tutto. L’Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club per lui appaiano sul mercato in maniera forte, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio segni i suoi passi.“

