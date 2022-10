Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, ha parlato del possibile rinnovo di Rafael Leao con il Milan: le dichiarazioni

Fabrizio Ravanelli ha parlato negli studi di Pressing del possibile rinnovo di Leao con il Milan.

LE PAROLE – «Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare? 7 milioni li vale assolutamente. Sarebbe un affare per il Milan rinnovare il contratto del portoghese a questa cifra. Se la richiesta è questa, il Milan dovrebbe farlo firmare subito, è un giocatore determinante per i rossoneri».

