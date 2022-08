Il procurato di Sergej Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, sostiene che il suo assistito si trova bene alla Lazio.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Mateja Kezman, l’agente di Sergej Milinkovic-Savic: “Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni Milinkovic-Savic resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo“.

Claudio Lotito

“Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà. Nessuno sa cosa succederà a gennaio. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile. Non è facile accontentare la richiesta che fa Lotito, dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con un’offerta. Ma a causa del Covid e della guerra la situazione è cambiata. I club italiani ora non possono permetterselo. Quelli all’estero mostrano un grande interesse, ma quando capiscono di quanti soldi c’è bisogno questo diventa un problema”.

