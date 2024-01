Andrea D’Amico, agente di Filippo Terracciano, è tornato a parlare del trasferimento del proprio assistito al Milan: le sue parole

Intervenuto in collegamento per Sky Sport 24, l’agente Andrea D’Amico ha parlato così del trasferimento del proprio assistito, Filippo Terracciano, al Milan dall’Hellas Verona.

LE PAROLE – «Si trova bene a Milanello? Sì, devo dire che è molto concentrato per questa prima fase. Per lui è un sogno sportivo che si è realizzato: è passato alla realtà del Verona ad una grande squadra come il Milan, addirittura scendendo in campo contro l’Atalanta di fronte a migliaia e migliaia di spettatori. Il ragazzo è molto quadrato e sa che non è un punto d’arrivo ma di partenza. Ha qualità fisiche, tecniche e mentali che gli possono permettere di arrivare in alto».

