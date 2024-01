Calciomercato Milan, la permanenza di Giroud non è sicura! Il francese attratto da una prospettiva: ecco chi lo vuole. I dettagli

Una notizia rischia di ribaltare i piani del calciomercato Milan per l’estate: la permanenza in rossonero di Olivier Giroud non è più così sicura. A parlarne è il giornalista Matteo Moretto su SOS Fanta.

Il francese sarebbe attratto da una nuova esperienza fuori dall’Europa e sulle sue tracce ci sono alcuni club della MLS. Il destino del centravanti rossonero pare parecchio incerto: adesso la palla passa al giocatore per la decisione. In estate, dunque, può dire addio.

