Agnelli Juve, c’è il ritorno nel futuro dell’ex presidente? Guido Vaciago analizza la situazione dopo le dichiarazioni dell’ex numero uno

Guido Vaciago, a Tuttosport, ha così commentato le voci di un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla presidenza della Juve.

IL COMMENTO – «Il problema è quando. E qui serve più prudenza. Sicuramente non nel breve periodo, perché il progetto Superlega è prioritario per Andrea e perché la Juventus ha una nuova governance da appena un anno. Non c’è una data da segnare sul calendario, ma la certezza che se in futuro dovesse essercene la possibilità o la necessità di un ritorno di Andrea alla guida della Juventus, si presenterebbe puntuale all’appuntamento».

