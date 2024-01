Juve-Empoli, bianconeri sempre vincenti a gennaio! Il dato relativo all’inizio di 2024 della squadra di Allegri

La Juventus, impegnata oggi con l’Empoli, ha vinto tutte le prime cinque gare del 2024 in tutte le competizioni; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno conquistato il successo in tutti i match giocati nel mese di gennaio in tutte le competizioni risale al 2018 (5/5), sempre con Massimiliano Allegri in panchina.

In quell’anno solare, la prima sconfitta arrivò alla 17ª sfida, contro il Real Madrid (0-3 all’Allianz), nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

