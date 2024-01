Soulé Juve, addio solo rimandato? Per quella offerta può salutare a giugno ma in direzione Premier League

Soulé ha rifiutato l’Arabia Saudita per terminare la sua stagione in prestito al Frosinone. A giugno tornerà alla Continassa con il futuro da valutare.

Come riferito da Tuttosport, in agguato c’è anche la Premier League e, per un’offerta superiore ai 25 milioni di euro, il talento argentino diventerebbe sacrificabile per la Juve.

