Juve Empoli anche per prolungare la striscia di partite da imbattuti! Il dato sulla squadra di Massimiliano Allegri

La Juventus è imbattuta da 16 partite (13V, 3N) di campionato e potrebbe registrare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Oggi, alle ore 18.00, la sfida casalinga contro l’Empoli di Nicola.

