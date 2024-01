Agnelli lavora per la nuova Superlega: l’ex presidente Juve sempre dietro al progetto. Le ultime novità

Andrea Agnelli, al Financial Times, non ha chiuso le porte ad un possibile ritorno alla Juve. Come riferito da Tuttosport, però, la sua priorità ora è la Superlega che ha da sempre portato avanti.

Per mettere in piedi la nuova competizione serviranno almeno un anno e mezzo e forse altrettanto per avviarla.

