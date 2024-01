Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha parlato al Financial Times di un suo possibile ritorno in bianconero, ma non solo

JUVE – «Resto convinto che tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto secondo le regole, secondo gli standard finanziari. Da quando si è trasformato da gioco in business, [il calcio] non ha evoluto la sua governance per governare il business. È giusto dire che la maggior parte dei club perde soldi. Sì? O siamo tutti incompetenti oppure il sistema ha qualche carenza. Ritorno? Non lo escludo».

