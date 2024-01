I nerazzurri hanno il morale alle stelle per la vittoria della SuperCoppa ma a Firenze sono attesi da una gara per nulla facile.

L’Inter deve archiviare il prima possibile la vittoria della terza SuperCoppa Italiana consecutiva per non far sì che quel pensiero generi eccessivo rilassamento in campionato.

L’allarme

Contro la Fiorentina, avversario non semplice di suo, mancheranno 2 terzi del centrocampo titolare perché saranno squalificati contemporaneamente Barella e Calhanoglu. Assenze pesantissime entrambe, in particolare, come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri senza il turco hanno vinto 1 sola gara su 5 mentre con lui in campo la percentuale di vittorie sale oltre il 70%. L’ex Milan finora le ha giocate tutte in Serie A dal primo minuto.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

Tocca all’albanese

Un compito molto gravoso attende Kristjan Asllani: nessuno o quasi mette in dubbio le sue qualità ma da quando è all’Inter difficilmente è riuscito ad incidere le poche volte che ha giocato titolare. Da subentrante le cose cambiano: l’albanese riesce a dire la sua con giocate illuminanti che a volte hanno portato anche a goal importanti. Domenica dovrà approcciare bene la gara e sapersi smarcare bene dalle marcature che Italiano studierà per lui: fondamentale sarà anche l’aiuto di Mkhitaryan e Frattesi. Asllani ha giocato titolare 2 volte in questa stagione, entrambe in Champions League e il suo rendimento non è stato soddisfacente: serve una svolta. Quella di Firenze è una grossa opportunità anche per l’ex Sassuolo: dovrà far vedere di non essere solo un ottimo incursore ma di saper fare anche altro a centrocampo.

L’articolo Inter: serve invertire la tendenza senza Calhanoglu, difficile il compito di Asllani proviene da Notizie Inter.

