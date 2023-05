Agnelli non patteggia, Afeltra: «Farà come Giraudo nel 2006». L’avvocato spiega la scelta dell’ex presidente Juve

L’avvocato Afeltra a Radio Radio ha commentato la scelta di Agnelli di non patteggiare per il caso stipendi come fatto dalla Juve.

AGNELLI NON PATTEGGIA – «Agnelli non ha patteggiato perchè porterà alla Federcalcio lo stesso problema di Giraudo nel 2006. Farà lo stesso percorso giuridico di Giraudo che oggi tiene sotto botta la Federazione con una richiesta di risarcimento di 440 milioni di danni sulla modifica del giudice naturale».

