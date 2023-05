Soulé in panchina, Turicchia titolare: le scelte dei Ct di Argentina e Italia per gli ottavi del Mondiale U20

Soulé in panchina contro contro la Nigeria. Turicchia titolare contro l’Inghilterra.

Sono queste le scelte dei Ct di Argentina e Italia sui due giocatori della Juve per le sfide valide per gli ottavi di finale del Mondiale U20 in programma oggi.

The post Soulé in panchina, Turicchia titolare: le scelte per gli ottavi del Mondiale U20 appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG