Agnelli, telefonata di fuoco coi nuovi dirigenti Juve: «Atteggiamento medievale». L’uscita dalla Superlega ha fatto infuriare l’ex presidente

Come riporta La Gazzetta dello Sport la A22, la società creata per gestire gli interessi della Superlega, è sempre al lavoro. Agnelli e i suoi uomini stanno contattando club europei, anche medi, per coinvolgerli, ma le risposte sono negative.

Il 6 giugno la Juve ha comunicato la decisione di lasciare, ma prima c’era stata una telefonata di fuoco tra Agnelli, informato della decisione, e i nuovi dirigenti, ai quali l’ex presidente ha rinfacciato un atteggiamento medievale.

