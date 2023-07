Bellinazzo: «Superlega La Juve ha accontentato Ceferin che però non fa nulla contro gli arabi. Anzi…». L’opinione del giornalista

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24Ore, commenta così su Twitter l’uscita della Juventus dalla Superlega.

Le sue parole: «La Juventus strategicamente dice addio alla Superlega in cambio di un anno di squalifica. Si evita la Conference e accontenta le pressioni della Uefa di Ceferin. In ciò c’è poco di giuridico. E troppo di una politica strabica che non fa nulla contro i potentati arabi. Anzi».

The post Bellinazzo: «Superlega La Juve ha accontentato Ceferin che però non fa nulla contro gli arabi. Anzi…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG