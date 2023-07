Pistocchi: «Bonucci fuori dal progetto tecnico… Ma quale sarebbe il progetto tecnico di Allegri?». L’attacco del giornalista

Attraverso il proprio profilo Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così le ultime notizie di casa Juventus.

Le sue parole: «La Juventus comunica di aver intrapreso le procedure per uscire dalla Superlega, smentendo in toto la gestione di Agnelli, e che Bonucci, Arthur, McKennie e Zakaria sono fuori dal progetto tecnico. La gente che ha visto gli ultimi due campionati della Juve si chiede “Quale sarebbe il progetto tecnico?” Intanto anche Vlahovic e Chiesa sono sul mercato: anche loro non fanno parte del progetto di Allegri».

