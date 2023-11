L’ex allenatore Andrea Agostinelli elogia Simone Inzaghi dopo la vittoria ottenuta dall’Inter in Champions League contro il Salisburgo

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Andrea Agostinelli tesse le lodi di Simone Inzaghi il giorno dopo la vittoria dell’Inter contro il Salisburgo.

SU LAUTARO – «E’ uno dei migliori al mondo. Siamo a grandi livelli».

SULLA PRESTAZIONE DELL’INTER – «Sono quelle delle grandi squadre. Vince negli ultimi minuti, lo dicevo in corsa proprio. La compattezza, la forza, giocatori di qualità, l’Inter è completa sotto questo profilo. Parliamo di una squadra completa che a volte non sai come arginare. Inzaghi ha solo bisogno di vincere lo Scudetto per la vera consacrazione. Ma non cambia per me l’idea che sia un grande tecnico».

INZAGHI MEGLIO DI CONTE E ALLEGRI? – «Simone è sopra. Lo sta dimostrando. Con lui ci sono dei luoghi comuni, vedi il gioco. Ora sta giocando molto bene. Prima del Covid la Lazio era arrivata col gioco a un punto dalla Juventus. Deve vincere il campionato, perché lo porterà a livello dei grandi europei. Per me c’è già, per molti ancora no e per questo deve vincere lo Scudetto».

